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Путин и Жапаров обсудили торговлю и противодействие COVID-19

19:14
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Лидеры созвонились в четверг вечером по инициативе киргизской стороны

Президент России Владимир Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем.

Жапаров временно возглавил Киргизию
Россия обеспокоена политической ситуацией в Киргизии

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства заявил во время телефонного разговора с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым.

Путин и Жапаров созвонились в четверг вечером по инициативе киргизской стороны. И. о. президента Киргизии проинформировал лидера России о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов.

"Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии. Затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также совместное противодействие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Путин и Жапаров также обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки.

6 октября в ЦИК Киргизии признали итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. И. о. президента Киргизии стал новый премьер страны Садыр Жапаров.

Досрочные президентские выборы в республике назначены на 10 января.

Видео: Жапаров временно возглавил Киргизию

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