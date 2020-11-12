ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские миротворцы прибыли в Степанакерт

20:58
  • четверг
  • 12 ноября 2020

В Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Первые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Путин подписал указ о российских миротворцах в Карабахе

В 17:00 по московскому времени миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады вошел в столицу непризнанной карабахской республики Степанакерт.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха", – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и договорились о вводе миротворческого контингента в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские миротворцы
Российские миротворцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.