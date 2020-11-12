Российские миротворцы прибыли в Степанакерт

В Карабахе соблюдается режим прекращения огня

Первые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В 17:00 по московскому времени миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады вошел в столицу непризнанной карабахской республики Степанакерт.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

"Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха", – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и договорились о вводе миротворческого контингента в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"