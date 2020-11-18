Заболеваемость коронавирусом выросла в России в 2,5 раза

В некоторых регионах сложилась тяжелая коечная ситуация

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос в 2,5 раза с 1 октября 2020 года.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента России с членами правительства, посвященного вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

"За последние полтора месяца, с 1 октября, по сегодняшний день суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза - с 6,1 случаев до 15,3 случая на 100 тысяч населения", - заявила Голикова. Ситуация с коечным фондом в стране остается напряженной.

На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны, в 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время. Запрет не действует только в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

Кроме того, в 80 регионах усилен режим дезинфекции в общественных местах. В целом, там, где соблюдаются ограничения и меры безопасности, ситуация с коронавирусом держится под контролем.

"В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда", - заметила Голикова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"