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Швеция после 10 месяцев пандемии вводит первые ограничения

12:23
  • суббота
  • 21 ноября 2020

В стране наблюдается рост числа заболевших

За месяц в мире выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода. Об этом заявили в ВОЗ. В организации подчеркнули, что разработка вакцин даёт надежду на завершение пандемии, но отказываться от ограничений пока рано.
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Ухудшается обстановка в США. Калифорния вводит частичный комендантский час сроком на месяц. На самоизоляцию ушёл младший сын американского президента. Дональд Трамп-младший инфицирован, но симптомов у него нет.

В Швеции побит антирекорд - там зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев за всё время пандемии. В Стокгольме закрыты музеи и спортивные залы. Нельзя посещать родственников в домах престарелых, сообщает "ТВ Центр".

В Португалии продлили режим ЧС. Комендантский час и частичный локдаун на выходных будут действовать до 8 декабря.

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