Вашингтон обвинил Москву в нарушениях

США выходят из Договора по открытому небу. Почти 20 лет документ разрешал странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах друг друга. Решение, которое удивило даже европейских союзников Вашингтона, вступило в силу 22 ноября. На это Штаты пошли из-за России, которая, по их мнению, не соблюдает договорённости. В свою очередь, Россия не раз все обвинения отрицала, подчеркивая, что как никто сохраняет приверженность документу.

У США было полгода, чтобы отозвать своё уведомление о выходе из договора и тем самым остаться в "Открытом небе". Но в Вашингтоне по-прежнему считают, что главный нарушитель спокойствия на планете – Россия и это соглашение Москва использует в своих милитаристских целях. В частности, ограничивает или отказывает американцам в проведении полётов.

Майк Помпео, анонсируя выход из договора, рассказывал о десятикилометровом коридоре вдоль границы России с Абхазией и Южной Осетией, куда его миссии полёт закрыт. Также среди претензий: неправомерные ограничения на дальность полетов над Калининградской областью, отказ в проведении американо-канадского наблюдательного полёта над районом проведения российских военных учений. Свои же возможности в рамках "Открытого неба", по мысли госсекретаря, Москва использует в разведцелях.

В российском МИДе пояснили, что отказ в проведении полётов у границ Абхазии и Южной Осетии связан с тем, что эти страны не являются участниками документа. Что касается полётов над Калининградом, установленный Москвой режим полностью зеркален подобным ограничениям для наших миссий над Аляской. А заявления американской стороны о том, что задействованные в рамках договора российские самолёты использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня на Смоленской площади назвали смешными, сообщает "ТВ Центр".

По данным российской стороны, США хотят от союзников по НАТО, чтобы те передавали им всю информацию, полученную во время полётов. Получать выгоду, действуя чужими руками - излюбленный метод Вашингтона. Но не в этот раз. В Альянсе очередной эксцентричный шаг Трампа осудили, дав понять, что такая сделка невозможна.

Разработанный при активном участии Москвы, многосторонний Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Документ предоставляет право государствам-участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными квотами. Дата выхода американцев совпала с вероятным поражением Трампа на выборах. Расхлебывать ситуацию новой администрации будет очень сложно. Даже если у США появится желание вернуться, им придётся согласиться со всеми решениями, принятыми в их отсутствие. С сегодняшнего дня участниками договора остаются 33 государства.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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