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Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

18:55
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Он находится в больнице

Офицер российского контингента миротворческих сил в Нагорном Карабахе получил ранения из-за взрыва мины.
Россия отправила в Карабах специалистов противоминного центра

Инцидент произошел 23 ноября в районе населенного пункта Мадагиз во время поиска тел погибших в Тертерском районе. Пострадавший доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет.

Также известно об одном погибшем офицере ВС Азербайджана и четырех пострадавших сотрудниках МЧС Нагорного Карабаха.

Как отметили в Минобороны, российские миротворцы уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения, передает ТАСС.

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