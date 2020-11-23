Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Он находится в больнице
Офицер российского контингента миротворческих сил в Нагорном Карабахе получил ранения из-за взрыва мины.
Инцидент произошел 23 ноября в районе населенного пункта Мадагиз во время поиска тел погибших в Тертерском районе. Пострадавший доставлен в госпиталь в Баку, угрозы его жизни нет.
Также известно об одном погибшем офицере ВС Азербайджана и четырех пострадавших сотрудниках МЧС Нагорного Карабаха.
Как отметили в Минобороны, российские миротворцы уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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