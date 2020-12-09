Врачи перечислили правила поведения во время вакцинации от COVID-19

Перед новогодними праздниками наибольшее количество вопросов вызвал пункт об алкоголе

За сутки в России выявили больше выздоровевших, чем инфицированных. Об этом сообщили в оперштабе. Болезнь побороли 26 тысяч 266 человек, новых случаев зафиксировано 26 тысяч 190, скончались 559 пациентов. С каждым днем увеличивается число тестов на COVID-19 - их уже проведено 80,5 миллиона. В стране сейчас идет масштабная прививочная кампания - партию препарата "Спутник V" доставили в Кемеровскую область.

Перед процедурным кабинетом образовалась небольшая очередь. В ней - медицинские и социальные работники, а также учителя. Эти категории прививают от коронавируса первыми. Со среды в Кемеровской области началась масштабная добровольная вакцинация. Анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов на инъекцию записывался еще в сентябре, хотел принять участие в доклинических исследованиях "Спутника V'". У него безопасность и необходимость этого препарата сомнений не вызывает.

"Вот все почему-то боятся вакцинации, говорят, это неизученная вакцина. Я считаю, что самый главный риск этой вакцины, что она просто не сработает. Потому что вакцина не гарантирует на 100%, что я не заболею коронавирусом, но вакцина снижает на 100% риск тяжелого течения коронавирусной инфекции", - сказал Жданов.

В Кемеровскую область поступила тысяча доз "Спутника V". В медицинских организациях региона подготовили холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. Пока прививают взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

Основное условие для вакцинации - отсутствие антител, поэтому всех желающих сделать инъекцию сначала тестируют, и соблюдение общих рекомендаций, характерных для любых прививок.

"Ограничения условные всегда - интенсивные занятия спортом после вакцинации, принятие алкоголя. И просто беречь себя. Как после любой вакцинации. И бани-сауны исключить", - заявила Ольга Алёхина, заместитель главного врача центра по экспертной работе Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово.

В преддверие новогодних праздников наибольшее количество вопросов со стороны россиян вызвал как раз пункт об алкоголе. Глава Роспотребнадзора порекомендовала прививающимся воздерживаться от его употребления 56 суток: за 2 недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции. Чтобы ничего не мешало формированию иммунитета. Директор центра Гамалеи, разработавшего "Спутник V", уточнил: о полном запрете спиртного речь не идет, а вот употребление некоторых лекарств, подавляющих иммунную систему, рекомендуется отложить на 42 дня.

"Я бы хотел все-таки, как специалист, который не столько понимает в алкоголе, а во влиянии спирта на макромолекулы, пояснить, что напиваться, выражаясь понятным языком, не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе и в процессе вакцинации. Потому что спирт влияет вредно не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы. Но один стакан шампанского никому никогда не повредил, даже иммунной системе", - сказал Александр Гинцбург.

У людей с ослабленным иммунитетом возможно даже повторное заражение коронавирусом уже после перенесенной инфекции. Однако такие случаи единичны, как в нашей стране, так и в мире.

"Всем сегодня очень важно - переболевшим, привитым и тем, кто еще не болел, - соблюдать абсолютно одинаковые правила: нужно носить маски, нужно соблюдать социальное дистанцирование, нужно держать чистыми руки и гаджеты, в состоянии болезни точно абсолютно избегать любых контактов, кроме контакта с врачом, который должен оценить состояние здоровья", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

За минувшие сутки коронавирусом в России заразились 26 тысяч 190 человек. По сравнению с концом прошлой недели, на этой - небольшое снижение заболеваемости. Сегодня наша страна входит в первую тройку государств по количеству тестирований на COVID-19. А смертность от этой инфекции у нас ниже, чем в среднем в мире.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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