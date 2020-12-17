Путин напомнил, что в начале нулевых жизнь была тяжелее

Тогда за чертой бедности было 20% населения

Президент Владимир Путин не считает, что сейчас, во время пандемии, граждане переживают самый тяжелый период в истории современной России.

"Ситуация сложная, я сразу об этом сказал. Когда я говорил, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов - это не пустые слова. Мы это видим и понимаем. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну, было. В начале нулевых за чертой бедности было 20%. Почти треть страны. Сейчас 13%. Это тоже много, конечно", - заявил глава государства.

Так президент ответил на вопрос журналиста "Комсомольской правды" Александра Гамова. Вопрос представителя СМИ звучал так: "Мне звонят из регионов и говорят, что жить ужасно сложно. Безработица, бедность, падение покупательной способности, рост цен. Цены ползут вверх еще с сентября, но заговорили об этом только в декабре. Пока президент не грянет - министр не перекрестится. Есть ли какая-то программа, которая помогла бы России в ближайшие недели?"

Путин в ответ сообщил, что план есть: к 2030 году должно до 6,5% сократиться число тех, у кого уровень дохода ниже прожиточного минимума. Это амбициозная, но достижимая цель, отметил президент.

"Теперь по поводу цен. Да, конечно где-то цены растут объективно, это связано со стоимостью комплектующих и курсовой разницей. Но там где это не связано с объектными обстоятельствами, это не может не вызывать острой реакции", - сказал Путин.

TVC.RU ведет текстовую трансляцию большой пресс-конференции главы государства.

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