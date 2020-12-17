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Путин высоко оценил готовность системы здравоохранения России к пандемии

12:35
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Система оказалась эффективной

Президент Владимир Путин заявил, что ни одна система здравоохранения в мире не была готова к проблеме такого масштаба, как пандемия коронавируса. 

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Однако российская система здравоохранения оказалась более эффективной, чем системы других стран. Россия своевременно отреагировала на проблему. По словам Путина, за короткий срок было построено 40 медицинских центров, развернуто 277 тысяч коек, число профильных врачей увеличилось с 8,3 тысячи до 150 тысяч человек. 

Кроме того, в России быстро нарастили производство средств защиты от вируса. Так, например, производство масок выросло в 20 раз. В стране стали производить в два раза больше лекарств, необходимых для борьбы с вирусными инфекциями. 

Система здравоохранения России, как подчеркнул президент, "адекватно отреагировала на угрозу" и продемонстрировала "готовность к быстрой мобилизации ресурсов".  

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин также напомнил о том, что Россия стала первой страной, создавшей лекарство от коронавируса. Россия вошла в тройку мировых лидеров по тестированию лекарств против COVID-19.

При этом лидер страны сказал и о проблемах. С его слов, России необходимо развивать санитарно-эпидемиологическую службу, увеличивать число профильных специалистов, решать проблему с логистикой.

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