На Европу надвигается мощный ураган "Белла"

Англию уже затопило

Непогода стала причиной очередных неприятностей для жителей Великобритании. В Англии, Уэльсе и на юге Шотландии ожидают приближение шторма "Белла".

Однако многие районы уже затоплены. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В ряде населённых пунктов передвигаться по улицам можно лишь на лодках. Несколько тысяч человек эвакуированы и размещены во временных убежищах.

Для жителей пострадавших районов сделано официальное исключение – они могут не соблюдать строгие ограничения, которые действуют в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

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