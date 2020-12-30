Выставки, концерты и спорт на свежем воздухе: как провести новогодние праздники в Москве

Для москвичей подготовили много музыки, зимних развлечений и сюрпризов

Самый долгожданный праздник уже на пороге. И хотя массовых гуляний в этом году из-за пандемии не будет, ничто не мешает прогуляться по нарядной Москве. Обещают много музыки, зимних развлечений и сюрпризов.

Новый год приходит под волшебные звуки музыки. 31 декабря в Большом зале Консерватории прозвучит настоящий калейдоскоп - музыкальные шутки и сюрпризы самых разных эпох.

"Они достаточно легкие, но, прошу заметить, не легкомысленные, это образцы тех произведений, которые любят все поколения слушателей. Это прекрасные номера из различных крупных произведений, таких, как например, "Творение Прометея" Бетховена или "Дивертисмент" Моцарта", - рассказал дирижер Айрат Кашаев.

Эмоционально и экспрессивно готовится к новогодним концертам Кремлёвский оркестр.

"2 января - "Голубой огонек", который идет уже пять лет и собирает огромное количество москвичей, в этом году будет только 25% зрителей. 13 января - старый советский Новый год, где вы сможете вместе с духовым оркестром петь любимые вами с детства песни", - сообщила оперная певица, президент фонда "Опера", руководитель специальных проектов Кремлёвского оркестра Вера Кононова.

Еще один новогодний подарок - в усадьбе "Архангельское", где после реставрации открылся павильон "Каприз". В здании проходит выставка юсуповского фарфора.

"Вы знаете, эти многие шедевры фарфорового искусства, находясь в ящичках, закрытых полочках, наконец-то поступили в культурный оборот, они стали жить, они стали радовать", - заявил Вадим Задорожный, директор музея-усадьбы "Архангельское".

Пять поколений князей Юсуповых собирали эту коллекцию. Дворец фарфора. Четыреста с лишним шедевров: изящные статуэтки, кофейные пары и великолепные вазы. Рядом с произведениями европейских мануфактур и российского императорского завода находится и то, что было расписано мастерами "фарфорового заведения" здесь, в Архангельском, в начале XIX века.

И все-таки главный тренд сезона - это отдых на свежем воздухе. Пора вставать на лыжи. Если нет своих, то в парке "Сокольники" работает прокат. В "Сокольниках" предлагают сразу четырнадцать освещенных трасс. И если не выпадет снег, обещают искусственный.

И катки в Москве открыты. Один из красивейших - в парке Горького. Места хватит всем. Работает по сеансам. Билеты продают только онлайн. В раздевалках нужна маска. А вот на льду - никаких ограничений нет.

В этом году, кстати, и звёзды театра предпочитают играть под открытым небом. Это не просто зима, это театральная зима. А в качестве сцены - балконы. На этот раз знаменитых московских особняков.

"География огромная, география охватывает и самый центр, и это Тверской бульвар, и Гоголевский бульвар, но также это и Царицыно, и Переделкино, Дом творчества писателей", - рассказала Александра Филиппенко, креативный продюсер фестиваля "Балкон".

Фестиваль на этот раз проходит онлайн. Леонид Ярмольник выбрал сатиру Хармса, Юрий Колокольников вспоминает Некрасова.

Впрочем, будет не только театр, но и кино. Ярких, интригующих фильмов в новогодние дни на телеканале "ТВ Центр" будет много. Чего стоят только истории из жизни Агаты Кристи. Писательница сама расследует преступление за преступлением. И Новый год обещан - с доставкой на дом и с целой феерией шуток. А в самую главную ночь будет "Новый год в прямом эфире. Лучшее". Все, чтобы 2021 год потом можно было назвать одним из самых лучших и счастливых.

Юлия Богоманшина, Мария Леванова, Елена Шмелева, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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