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Мощный взрыв серьёзно повредил жилой дом во французском Бордо

14:43
  • суббота
  • 06 февраля 2021

Причиной стала утечка газа

Мощный взрыв привёл к обрушению жилого дома во французском Бордо. Это произошло утром 6 февраля на одной из центральных улиц города. Сообщается, как минимум, о трёх пострадавших. Два человека числятся пропавшими без вести.
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У стоящих поблизости зданий взрывной волной выбило стёкла. Существует опасность обрушения соседних домов.

Спасатели и кинологи ведут поиски выживших под завалами. По предварительной версии, причиной стала утечка бытового газа в расположенном рядом гараже, сообщает "ТВ Центр".

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