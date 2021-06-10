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Макрон призвал НАТО прояснить свою стратегию по России

20:22
  • четверг
  • 10 июня 2021

Важно понимать, каких отношений желает альянс

На пресс-конференции в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО следует обстоятельно прояснить свою позицию в самых разных областях.
Макрон объяснил, как ЕС выстраивать отношения с Россией

"Мы должны прояснить, куда идет организация. Прежде всего - каких отношений альянс желает с Россией", - цитирует французского лидера ТАСС.

Также глава государства высказался по поводу грядущей встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Макрона, он приветствуют идею провести российско-американский саммит.

"Я всегда был сторонником диалога. Меня всегда удивляло, когда Францию критиковали за то, что она ведет диалог", - подчеркнул французский президент.

Путин и Байден встретятся 16 июня. Саммит состоится на вилле Ла-Гранж в Женеве.

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