Макрон призвал НАТО прояснить свою стратегию по России

Важно понимать, каких отношений желает альянс

На пресс-конференции в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО следует обстоятельно прояснить свою позицию в самых разных областях.

"Мы должны прояснить, куда идет организация. Прежде всего - каких отношений альянс желает с Россией", - цитирует французского лидера ТАСС.

Также глава государства высказался по поводу грядущей встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Макрона, он приветствуют идею провести российско-американский саммит.

"Я всегда был сторонником диалога. Меня всегда удивляло, когда Францию критиковали за то, что она ведет диалог", - подчеркнул французский президент.

Путин и Байден встретятся 16 июня. Саммит состоится на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram