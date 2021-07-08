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Пётр Толстой проверил качество демонтажа систем наружного теплоснабжения в Кузьминках

16:30
  • четверг
  • 08 июля 2021

Работы постараются завершить ко Дню города

Несколько недель назад начались работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Их ход проинспектировал вместе с районными активистами депутат Государственной думы от Люблинского округа Пётр Толстой.
Петр Толстой проверил новое помещение центра "Большая семья" в Кузьминках

Как отметил парламентарий, это вечная проблема для жителей Кузьминок, ее очень долго не удавалось разрешить.

Рабочие уже начали подготовку к демонтажу труб. По словам представителя компании-подрядчика, работы должны по графику завершить в ноябре, но строители постараются успеть ко Дню города.

Толстой заявил, что будет держать на контроле все этапы работ по демонтажу байпасов. Упор, подчеркнул он, должен быть сделан на качестве, при этом необходимо помнить о комфорте жильцов спального района и демонтировать трубы только в рабочее время.

"Хочу поблагодарить Петра Олеговича Толстого, который подключился к нам и помог соблюсти интересы жителей Кузьминок. Вместе с ним нам удалось добиться быстрого, безальтернативного выделения средств на проект", - заметила Елена Николаева, депутат Московской городской думы.

На территории Кузьминок сегодня осталось десять байпасов - все они находятся в 117-м квартале района. Байпасы портят внешний вид благоустроенных дворовых территорий, при этом они осложняют жизнь пожилым москвичам и мамам с колясками - в некоторых местах через коммуникации необходимо переходить по хлипким лесенкам.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы направил на демонтаж байпасов порядка 140 миллионов рублей.

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