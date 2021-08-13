В Германии назвали сроки завершения "Северного потока - 2"

Проект очень важен для экономики ФРГ

Представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил в беседе с газетой "Известия", что завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" должны до конца года.

"Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года", - сказал депутат.

Он также отметил важность этого проекта для экономики Германии.

В свою очередь депутат Европарламента Гуннар Бек сообщил, что в отношении запуска газопровода в ЕС существует сильная оппозиция - речь, в частности, о Польше и Балтии.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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