Путин и Си Цзиньпин договорились о координации по Афганистану

Лидеры провели телефонный разговор

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества", - заявил в ходе беседы китайский лидер.

Путин, передает телевидение, выразил согласие на предложение Си Цзиньпина усилить координацию по афганскому вопросу.

Как заметил председатель КНР, политические силы в Афганистане должны дистанцироваться от всех террористических организаций, а новым властям страны необходимо создать открытую политическую конструкцию.

"Китай будет уважать суверенитет Афганистана, его независимость и территориальную целостность, придерживаться принципа невмешательства в его внутренние дела", - добавил лидер КНР.

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