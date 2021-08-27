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Самый большой деревянный храм достроили в Москве

11:01
  • пятница
  • 27 августа 2021

Церковь возвели за четыре года по столичной "Программе 200"

В столичном районе Ховрино завершено возведение самой большой деревянной церкви Москвы — храма 12 апостолов. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал настоятель храма иерей Илья Боярский.
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Строительство церкви началось в 2017 году, ее возвели за четыре года по московской "Программе 200". По словам настоятеля, до 90% всех средств на сооружение храма поступило в виде пожертвований общины.

Вместимость новой церкви — 400 человек, в праздники она вся заполняется, рассказал отец Илья. В расположенном неподалеку приходском доме проводятся бесплатные уроки вокала для детей и занятия воскресной школы.

В цокольном этаже размещается так называемый нижний, крестильный храм из камня. В его строительстве помогала семья Героя России, бывшего посла в Турции Андрея Карлова. прихожане этого храма, и они помогали нам в самом начале строительства. После убийства дипломата по согласованию с семьей было принято решение освятить нижний храм в честь Андрея Первозванного, в память об Андрее Карлове, рассказал настоятель РИА Новости.

Ход работ по подготовке храма 12 апостолов к открытию ранее оценил советник мэра Москвы и патриарха Московского и Всея Руси Владимир Ресин. Ему, в частности, показали иконостас изготовлен из векового дуба, поврежденного во время урагана на территории Донского монастыря.

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