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Мишустин призвал избежать формальностей при выплатах пенсионерам

13:16
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Премьер подчеркнул, что люди должны получить выплаты как можно быстрее и как им удобно

Осуществление единовременных социальных выплат пенсионерам следует проводить без лишних бюрократических формальностей. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату до 5 сентября

В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства рассказал, что на выплаты пенсионерам кабмин выделил более 454 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что люди должны получить выплаты как можно быстрее, "причем именно так, как им удобно".

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что по поручению президента Владимира Путина состоялось совещание представителей "Единой России" с руководством Минтруда, в ходе которого был детально проработан механизм предоставления выплаты.

В частности, были проведены необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты, без сбора заявок и дополнительных заявлений — как поручал глава государства, цитирует Голикову РИА Новости.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ранее пришли к выводу, что общие расходы на социальные выплаты семьям с детьми, пенсионерам и силовикам составят 450-500 млрд рублей. По подсчетам аналитиков, более 90% этих затрат придется на единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

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