Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам

Они получат по 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в размере 15 тысяч рублей.

Согласно первому документу, выплату получат прокуроры (за исключением военнослужащих), сотрудники Следственного комитета (за исключением военнослужащих), сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов, служащие Росгвардии и имеющие специальные звания полиции, лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Второй указ содержит сведения о выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы.

Средства, полученные в качестве единовременной выплаты, нельзя удерживать на основании приказов командиров воинских частей, решений судов и исполнительных документов.

Выплаты будут произведены в сентябре 2021 года. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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