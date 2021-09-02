Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ближайшие сутки

Температура опустится до одного градуса ниже нуля
В пятницу, 3 сентября, в Московской области ожидаются заморозки, температура опустится до одного градуса ниже нуля. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
В четверг, 2 сентября, прогнозируется небольшой дождь, по области — местами умеренный. Максимальная температура в Москве составит 12-14 градусов, в Подмосковье — 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
В пятницу, 3 сентября, ночью синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Столбики термометров в Москве опустятся до 5-7 градусов, по области — до 2-7 градусов, местами заморозки до минус 1 градуса. Днем временами пройдет дождь, в Москве — 12-14 градусов, по области — 11-16 градусов. Ветер прогнозируется западной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются небольшие дожди и температура до 13-14 градусов, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
В четверг, 2 сентября, в Москве наступила метеорологическая осень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как пояснил синоптик, признаком прихода метеорологической осени является дневное похолодание до 15 градусов тепла.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram