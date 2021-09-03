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Ракова рассказала о ходе диспансеризации после COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"

11:33
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Каждый второй посетитель павильонов обращается именно за этой услугой

Более 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва" прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как проходит диспансеризация москвичей, переболевших ковидом

Ракова напомнила, что возможность пройти в павильонах такую диспансеризацию появилась у москвичей менее четырех недель назад. Однако уже можно говорить о высокой популярности этой услуги. Свыше половины посетителей павильонов приходят именно для проверки здоровья после COVID-19.

Диспансеризация позволяет комплексно оценить состояние человека после болезни, а при наличии показаний — получить направление на дополнительное обследование к соответствующим специалистам, отметила заммэра. Если будут выявлены отклонения или факторы риска, врачи городского телемедицинского центра свяжутся с пациентом и будут поддерживать с ним контакт до постановки диагноза и начала лечения.

Программа дополнительных обследований для переболевших коронавирусом включает спирометрию (оценка функционального состояния дыхательной системы), биохимический анализ крови по семи показателям, тест с шестиминутной ходьбой (по показаниям), определение концентрации Д-димера в крови (при наличии показаний). Если человек в течение года не делал рентген грудной клетки, то ему дадут направление на эту процедуру, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Включение углубленной диспансеризации переболевших ковидом в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи поможет выявить опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом, рассказал ранее врач Александр Румянцев.

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