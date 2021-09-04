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Путин в Благовещенске вручил награды спасателям и пожарным

10:00
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Медали из рук президента получили 10 человек

Владимир Путин в Приамурье вручил государственные награды десяти участникам ликвидации последствий пожаров и паводков из разных регионов страны. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечен Дмитрий Миронов. В июне он лично эвакуировал 38 человек во время подтоплений в селе Черняево. Четверо пожарных награждены медалью "За отвагу на пожаре".
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Александр Захаров из Тюменской области в мае руководил подразделением, которое не допустило распространение огня на арсенал склада Тюменского военного училища и предотвратило угрозу взрыва. Президент отметил заслуги каждого награждённого.

Я много раз бывал на тех объектах, в тех ситуациях, в которых вам приходится работать постоянно. Но я бывал, приехал - уехал, а вы там непосредственно с людьми. Я знаю, как это непросто физически, морально вам приходится через это все проходить. Из этого состоит ваша жизнь. Я от имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасли, хочу вас искренне поблагодарить.

О ликвидации последствий паводков в Амурской области Владимиру Путину сообщил губернатор Василий Орлов. Несмотря на то, что половодье было аномальным, удалось избежать жертв и значительного ущерба. Кроме того, глава региона доложил о программе социально-экономического развития Приамурья, а также перечислил приоритетные проекты, в том, числе космодром Восточный, с ходом возведения которого ознакомился Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства с вертолёта осмотрел строящийся командный пункт и площадку стартового комплекса для ракеты "Ангара", пуск которой запланирован на 2023 год.  Также президенту показали макет космического корабля "Орёл". Предполагается, что строительство второй очереди Восточного завершится к концу будущего года.

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