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За сутки в России выявлено 18645 заражённых коронавирусом

11:15
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Число заболевших может вырасти осенью

За сутки в России зафиксировано 18 645 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 012 599 человек с COVID-19, умерло 187 200 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 542 больных, всего в столице 1 575 355 инфицированных, скончались 27 696 пациентов. 
За сутки в России зарегистрировано менее 19 тысяч случаев коронавируса

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Роспотребнадзор допускает, что очередной подъём уровня заболеваемости коронавирусом произойдет в середине сентября. Этого не исключила глава ведомства Анна Попова. Всплеск заражений может произойти из-за встреч людей в коллективах после летнего отдыха. Вместе с тем, по словам Поповой, пока динамика заболеваемости уже больше месяца снижается на 5–7% в неделю.

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