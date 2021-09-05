Твист, вальс и сюрпризы от десантников: в Москве завершается фестиваль "Спасская башня"

Смотрите трансляцию на канале "ТВ Центр"

5 сентября в Москве состоится финал международного фестиваля "Спасская башня". Медленный вальс, зажигательный твист и яркий латиноамериканский карнавал - прямо в сердце столицы.

На брусчатку выйдут лучшие музыкальные коллективы из пяти стран: Греции, Катара, Мексики, Белоруссии и, конечно, России. Впервые на Красной площади пройдёт показательное выступление оркестра ВДВ. Помимо концертной программы, десантники приготовили сразу несколько сюрпризов для зрителей.

Специальный гость - лидер немецкой группы Rammstein - споёт песню на русском языке. А в финале шоу прозвучат попурри из военных маршей в исполнении больше тысячи музыкантов. Завершится праздник красочным салютом. "ТВ Центр" будет вести прямую трансляцию закрытия фестиваля. Начало – в 20 часов.

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