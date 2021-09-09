Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до пяти

Судьба еще двух человек остается неизвестной

Участники поисково-спасательной операции в подмосковном Ногинске обнаружили при разборе завалов тело пятого погибшего в результате взрыва газа. Об этом в ночь на четверг, 9 сентября, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

В экстренных службах уточнили, что погибший — ребенок. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Ранее стало известно о четырех погибших, включая девочку-подростка. Пострадали 15 человек, шестерых госпитализировали, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в Ногинске на улице 28 Июня. Обрушились второй и третий этажи здания. Эвакуированы более 170 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии рассматривается утечка бытового газа.

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