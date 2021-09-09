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В соцучреждениях Москвы начали включать отопление

09:00
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Подготовка к осенне-зимнему периоду завершилась в установленные сроки

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях по соответствующим заявкам. Об этом в четверг, 9 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Как уточнил заммэра, поступило уже около 40 заявок на досрочное включение отопления в соцучреждениях. Сама процедура занимает пять суток.

Решение о дате начала общего отопительного сезона в Москве будет приниматься с учетом погодных условий, отметил Бирюков. Он напомнил, что первыми всегда подключают школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно коммунальщики начинают включать отопление в жилых домах и офисах, затем на предприятиях торговли и промышленности, сообщает АГН "Москва".

1 сентября Бирюков рассказал, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону, в их числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

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