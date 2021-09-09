Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России

За героизм, мужество и отвагу

Президент России Владимир Путин присвоил погибшему лаве МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Глава государства отметил героизм, мужество и отвагу, проявленные министром при исполнении служебного долга, говорится в сообщении Кремля.

Прощание с Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября под Норильском, пытаясь спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника. Оба были госпитализированы на вертолете, но умерли, не долетев до больницы.

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