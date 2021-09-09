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Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг

14:46
  • четверг
  • 09 сентября 2021

Глава МЧС погиб, пытаясь спасти жизнь другого человека

Открывая заседание организационного комитета "Победа" в четверг, президент России Владимир Путин произнес несколько слов по поводу трагической гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
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"Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Он также попросил всех участников заседания почтить память Зиничева минутой молчания.

55-летний глава МЧС погиб в среду, 8 сентября, на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым режиссер Александр Мельник сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

В тот же день Путин выразил соболезнования родным погибшего. По словам президента, для него случившееся стало невосполнимой личной утратой.

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