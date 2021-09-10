СК показал видео допроса петербуржца, который заманил к себе девочку через соцсети

Ребенок жив

Девочку, которая пропала накануне в Ленинградской области, нашли живой в квартире 33-летнего жителя Санкт-Петербурга.

О пропаже ребенка в полицию заявил 46-летний отец. По его словам, девочка ушла из дома в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района в школу и не вернулась. На поиски ребенка был поднят весь состав гатчинской полиции, а также волонтеры.

Правоохранители решили изучить социальные сети девочки и обнаружили в мессенджере Telegram переписку сексуального характера с 33-летним жителем Красносельского района Петербурга.

Мужчину оперативно вычислили, школьницу нашли. Злоумышленник не успел причинить ребенку вреда, передает РБК.

Девочку передали родителям. Подозреваемый задержан, его допросили. На вопрос следователя, с какой целью он присылал девочке фотографии в социальных сетях, мужчина заявил, что ему "было интересно".

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

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