Ко Дню города в Москве открылись новые общественные пространства

Это - подарок жителям к празднику

Большой подарок всем москвичам ко Дню города. Сразу несколько общественных пространств открылись в центре столицы после масштабной реконструкции.

На Болотной набережной отреставрировали дореволюционную ГЭС-2. 11 сентября там побывал мэр Сергей Собянин. Теперь это - центр современной культуры с музейно-образовательным комплексом и прогулочной зоной.

Также в столице благоустроили Репинский сквер и четыре набережные на острове Балчуг, сообщает "ТВ Центр".

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