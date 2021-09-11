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Ко Дню города в Москве открылись новые общественные пространства

14:49
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Это - подарок жителям к празднику

Большой подарок всем москвичам ко Дню города. Сразу несколько общественных пространств открылись в центре столицы после масштабной реконструкции.
День города в Москве: куда сходить и что посмотреть

На Болотной набережной отреставрировали дореволюционную ГЭС-2. 11 сентября там побывал мэр Сергей Собянин. Теперь это - центр современной культуры с музейно-образовательным комплексом и прогулочной зоной.

Также в столице благоустроили Репинский сквер и четыре набережные на острове Балчуг, сообщает "ТВ Центр".

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