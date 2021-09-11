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Путин принял участие в открытии мемориала в честь Александра Невского

19:49
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Торжественная церемония прошла на берегу Чудского озера

Владимир Путин и патриарх Кирилл приняли участие в открытии мемориала Александру Невскому с дружиной на Чудском озере. Глава государства отметил в своей речи, что искренняя глубокая любовь народа к Александру Невскому передаётся из поколения в поколение, сообщает сайт Кремля.
Путин в День России посетил выставку, посвящённую 800-летию Александра Невского

"Он жил в сложнейший период отечественной истории, когда утрата нашей государственности могла стать реальностью", - напомнил президент.

Мемориал освятил патриарх Кирилл. На церемонии открытия также были глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Монумент создали к 800-летию со дня рождения самого известного русского князя. В основе памятника - 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.

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Владимир Путин принял участие в открытии мемориала Александру Невскому в Псковской области
Открытие мемориала Александру Невскому в Псковской области
Открытие мемориала Александру Невскому в Псковской области
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