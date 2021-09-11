Путин принял участие в открытии мемориала в честь Александра Невского

Торжественная церемония прошла на берегу Чудского озера

Владимир Путин и патриарх Кирилл приняли участие в открытии мемориала Александру Невскому с дружиной на Чудском озере. Глава государства отметил в своей речи, что искренняя глубокая любовь народа к Александру Невскому передаётся из поколения в поколение, сообщает сайт Кремля.

"Он жил в сложнейший период отечественной истории, когда утрата нашей государственности могла стать реальностью", - напомнил президент.

Мемориал освятил патриарх Кирилл. На церемонии открытия также были глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Монумент создали к 800-летию со дня рождения самого известного русского князя. В основе памятника - 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.

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