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Окружение Зеленского поставило крест на его встрече с Путиным

17:35
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

В Киеве снова звучат провокационные заявления

Встречи президентов России и Украины в ближайшее время, скорее всего, не будет. Киев делает всё возможное, чтобы поставить точку в отношениях двух стран.
Война или мир: противоречивые заявления президента Зеленского

В Киеве всё чаще звучат провокационные заявления в адрес нашей страны. Вот и сегодня, 12 сентября пресс-секретарь Владимира Зеленского назвал условие для встречи своего начальника с Владимиром Путиным.

Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом" заявил, что обязательным вопросом на встрече двух лидеров должен стать статус Крыма. "Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - сказал пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, что Владимир Путин заявлял о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Позже в Кремле отметили, что принадлежность Крыма не может быть темой этой встречи.

Москва и до этого много раз заявляла, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Это российская территория, подавляющее большинство граждан республики в 2014 году сделали свой выбор на референдуме и вернули Крым в состав России.

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