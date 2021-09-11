Война или мир: противоречивые заявления президента Зеленского

В Киеве совсем запутались

Украинский президент заявил о риске полномасштабной войны с Россией и обвинил во всём Москву, которая, по словам Зеленского, без уважения относится к самостоятельности Украины, придумала нарратив про русский мир и вообще не ценит шаги Киева навстречу. Ну, все эти демонстрации с лозунгами "москалей на ножи!", флешмобы "кто не скачет тот москаль", осквернение памятников, избиения ветеранов, постепенное, но тотальное уничтожение русского языка на Украине и многое, многое другое, включая одесскую Хатынь и убитых детей Донбасса, хорошо известны.

Впрочем, на этих малозначительных деталях пан президент решил не задерживаться. Зато снова изъявил желание встретиться с президентом России. Как он выразился - поговорить не декларативно, а предметно. Вопрос - а о чём? Был уже совершенно предметный разговор в Париже в рамках нормандского формата, уже есть подпись Зеленского под итоговым заявлением, в котором, если коротко - Киев обязался соблюдать "Минск-2", в частности внести изменения в Конституцию Украины на основе "формулы Штайнмайера". И даже выражал приверженность установлению полноценного перемирия на Донбассе прямо до конца 2019 года.

Но, судя по тому, что слышим в конце 2021-го, перемирия, прежде всего, нет в головах самого Зеленского и его соратников, мечтающих соскочить с крючка Минских соглашений.

Два года назад, падая перед избирателями на колени, Зеленский клялся, что остановит войну на Донбассе. Потом ещё клялся, что покинет пост президента, если всё же не сможет остановить войну в течение года. Ну, а когда ничего из обещанного так и не получилось, скреативил новое обещание – отказавшись от старых.

Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год ещё не прошёл.

Сегодня уже можно точно говорить – прошло больше года и все без исключения ожидания Зеленского закончились ничем. Так обычно и бывает, когда ожидающий ничего не делает для реализации своих желаний. И вот 10 сентября президент Украины набрался смелости и наконец-то объявил о смене тактики. Причём, настолько кардинально, что заставил содрогнуться не только Донбасс, но и всю Украину. На Форуме "Ялтинская европейская стратегия", который проходит не в Ялте, а Киеве, президент Украины заявил, что не исключает полномасштабной войны с Россией. Вот что ему ответил глава МИД нашей страны Сергей Лавров.

Я вот специально брал цитаты, вот что говорил президент Зеленский выступая в Стэнфорде с лекцией. Вот он сказал, цитата: "Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы. Я в этом уверен! Потому что возможно всё!" Ну, наверное, в это "возможно всё" – входит и война с Российской Федерацией. Ну, я считаю, что эти комментарии они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким братским народом.

Только вот нынешнее руководство Украины от словосочетания "братский народ" передёргивает. Зеленский вообще призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, покинуть территорию. После таких слов становится понятно, почему нынешний президент Украины за два года так и не приступил к выполнению Минских соглашений, да и более того – даже не планирует этого делать. И ещё становится понятен смысл внесения в Раду законопроекта "О государственной политике переходного периода". В нём, видимо, и расписаны те самые инструменты, при помощи которых строптивых будут возвращать в цивилизацию. Кстати, на эту самодеятельность Киева российский президент Владимир Путин уже попросил обратить внимание канцлера Германии, чтобы на последующих переговорах было меньше сюрпризов.

Я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесён очередной проект закона правительством Украины. И если этот закон будет принят (прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка), это будет означать фактически выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса.

Киев уже больше шести лет играет роль полоумного переговорщика и наотрез отказывается вступать в диалог с участниками конфликта. Зато предпочитает постоянно предъявлять какие-то невменяемые требования Москве, хотя Россия, как и Франция, и Германия – всего лишь гарант Минских соглашений, а не сторона конфликта. И за стол переговоров должны сесть исключительно Киев, Донецк и Луганск.

"Один пришёл, пообещал мир за неделю. Второй пришел, он, правда, поосторожнее был, пообещал за год. И где же этот мир? Наши ребята гибнут на линии разграничения - за что? За их безответственность? За их пиар, за их хайп?" – задаётся вопросом украинский депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

Недавно командующий Вооруженными силами сказал, что он хочет на танке по Красной площади проехаться. Так у него танки все в подчинение! Пусть садится и едет! Одно дело - за рычагами танка работать, а другое - языком болтать.

А главное – эти болтуны вообще не понимают о чём с ними разговаривают на переговорах. Вот, к примеру, в 2019 году на очередной встрече в нормандском формате, в которой тогда уже участвовал Зеленский, опять всё подробно обсудили, и казалось, что украинский президент вроде бы всё понял и даже остался доволен. Но это только казалось.

Последняя встреча в нормандском формате прошла три года назад. И сам факт, что у нас получилось разблокировать, перезапустить диалог, сам по себе этот факт уже является позитивным сигналом.

Но с тех пор, как Зеленский поймал позитивный сигнал, к конкретным делам он так и не приступил. Зато сейчас опять хочет созвать нормандский формат, ну или что, по его мнению, важнее - встретиться лично с Путиным. Причём, что понимает Зеленский под предметной встречей – расшифровать невозможно, потому что после его возвращения из Вашингтона спикер украинской делегации Трёхсторонней контактной группы Алексей Арестович стал делать вызывающие и провокационные заявления, а по сути прямо говорить, что Киев больше в принципе не интересуют Минские соглашения.

При этом надо учитывать, что нормандский формат даже сейчас не поставлен на паузу. Например, буквально 8 сентября состоялась видеоконференция политических советников. Только вот толку от неё опять же было мало. По данным очевидцев, конференция прошла в традиционном ключе - конструктивной неопределенности. Оказывается, до сих пор представители Германии и Франции не в состояние дать чёткий ответ - кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта на Донбассе? Это настолько странно, что российские переговорщики даже потребовали у европейских гарантов уже наконец-то определиться со своей позицией. Но, кажется, эта неопределённость выгодна буквально всем, кроме России и юга-востока Украины.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, вспоминает о своём участии в переговорном процессе.

Я присутствовал и на минских встречах Контактной группы и знаю позицию очень серьёзных людей в ОБСЕ, кто вовлечен в этот процесс. Они не хотят потерять лицо, они же всё это замутили в своё время, извините за непарламентское выражение. И я помню прекрасно как в 2014 году в том же Брюсселе разного рода деятели Европейского парламента и разного рода исполнительных органов Европейского союза радостно говорили о том, что вот они у нас вырвали из лап Украину и сейчас они там всё сделают как нужно. И я им на это говорил, что это кончится гражданской войной на территории Украины, и отвечать за это когда-нибудь кому-нибудь придётся. Отвечать они не хотят!

Сейчас для Украины наступил опасный момент. Она превращается в ту надоедливую проблему, которую в один прекрасный день западные партнёры устанут решать. И вот тогда Незалежная будет предоставлена сама себе. Ну, а что это значит на практике – можно прямо сейчас увидеть на примере Афганистана.

Вера Щирова, "ТВ Центр".

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