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Четыре человека погибли при крушении самолета в Иркутской области

08:17
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Среда, 15 сентября, объявлена в регионе днем траура

В результате крушения пассажирского самолета L-410, которое произошло вечером 12 сентября в районе села Казачинское в Иркутской области, погибли четыре человека.
Названы причины крушения L-410 в Иркутской области

Жертвами происшествия стали два пилота и два пассажира из 16 человек, находившихся на борту. Также сообщается о 12 пострадавших, все они были госпитализированы. Четыре человека попали в реанимацию. К настоящему времени в больнице остаются десять человек.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя случившееся, заявил со ссылкой на очевидцев, что конструкция самолета деформирована, но пожара на борту не было. По данным прокуратуры, экипаж пытался вывести машину на второй круг при посадке в аэропорту Казачинского.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Расследование причин крушения самолета продолжается, среди основных версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана.

Установить обстоятельства происшествия помогут данные черного ящика, найденного при осмотре места крушения.

Среда, 15 сентября, объявлена в Иркутской области днем траура. Губернатор Кобзев пообещал, что региональные власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщает ТАСС.

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