Алла Пугачева примерила образ блондинки-рокерши

Поклонники положительно оценили новый имидж Примадонны

Народная артистка России Алла Пугачева не устает удивлять своими перевоплощениями. На этот раз звезда перекрасилась в блондинку и примерила наряд из черной кожи.

Новый имидж певица продемонстрировала во время семейного выхода. В компании супруга, шоумена Максима Галкина, и детей Гарика и Лизы Пугачева отправилась на бар-мицва сына своей подруги. Для праздника Примадонна выбрала жилет, широкую юбку и пояс с массивной пряжкой. Освежил образ новый цвет волос — скандинавский блонд.

Под стать звездной маме оделась дочка Лиза, Гарик выбрал черный костюм с отделкой в стиле Майкла Джексона.

Максим Галкин, комментируя образы членов семьи, назвал супругу красоткой. В ответ Пугачева пропела строчку из оперетты "Сильва": "Красотка, красотка, красотка кабаре!". Гарик, не растерявшись, заявил, что тогда он — "красот".

Подписчики Галкина в Instagram положительно оценили выбор нарядов. Многие отметили, что красит не модная одежда, а то, что семья явно счастлива.

Алла Пугачева прямо говорит, что не намерена сдаваться во власть возраста. 72-летняя певица ранее великодушно разрешила морщинам появляться от улыбок, поскольку "радостью полон наш замок".

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