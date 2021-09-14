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Принято решение о строительстве метро в Челябинске

16:30
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Проект в Красноярске дорабатывается

В ходе встречи президента с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о решении властей строить метро в Нижнем Новгороде и Челябинске.
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"Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде - была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску", - отметил заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что итогом метрополитеновской стройки в Москве за 2011-2021 годы станет ввод 100 новых станций.

"Считайте, что в год, таким образом, мы вводим в среднем по десять станций", - добавил градоначальник.

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