Глава МИД Франции заявил об "ударе в спину"

Австралия разорвала соглашение с Парижем о строительстве подводных лодок
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение Австралии разорвать соглашение с Парижем о строительстве подводных лодок.
Как заявил дипломат в эфире радиостанции France Info, это подрыв доверия, "фактически удар в спину", союзникам не подобает так себя вести.
Кроме того, он отметил, что у Франции есть вопросы к поведению США.
На ситуацию отреагировали в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что для Франции разрыв контрактов - дело привычное.
"В 2015 году Париж отменил сделку с России по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?", - заметила спикер внешнеполитического ведомства.
Ранее в среду Великобритания, США и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Австралия в следующие 18 месяцев получит американские технологии создания атомных подводных лодок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram