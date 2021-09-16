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Глава МИД Франции заявил об "ударе в спину"

14:26
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Австралия разорвала соглашение с Парижем о строительстве подводных лодок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на решение Австралии разорвать соглашение с Парижем о строительстве подводных лодок.
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Как заявил дипломат в эфире радиостанции France Info, это подрыв доверия, "фактически удар в спину", союзникам не подобает так себя вести.

Кроме того, он отметил, что у Франции есть вопросы к поведению США.

На ситуацию отреагировали в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что для Франции разрыв контрактов - дело привычное.

"В 2015 году Париж отменил сделку с России по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?", - заметила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее в среду Великобритания, США и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Австралия в следующие 18 месяцев получит американские технологии создания атомных подводных лодок.

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