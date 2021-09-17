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Попова рассказала о динамике заболеваемости COVID-19 в регионах

13:28
  • пятница
  • 17 сентября 2021

В целом эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной

В большинстве российских регионов наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказала главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Попова уточнила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 53 регионах. При этом в 21 субъекте Российской Федерации зафиксирована стабильная ситуация.

Лишь в 11 регионах специалисты отмечают увеличение заболеваемости коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора, рост не выраженный и не динамичный, однако он, безусловно, есть.

В целом эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, но вместе с тем напряженной, цитирует Попову РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что вопрос о введении новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции не стоит. Относительно прогнозов по заболеваемости COVID-19 Песков указал, что у вирусологов всегда существует "очень широкий диапазон мнений".

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