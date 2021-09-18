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Европейские министры уходят в отставку из-за кризиса в Афганистане

10:39
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Портфели потеряли уже три политика

В Нидерландах за последние сутки уже второй министр ушёл в отставку из-за Афганистана. Поводом послужила провальная эвакуация граждан из Кабула.
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В этот раз депутаты выразили вотум недоверия министру обороны Анке Бейлевельд. Днём ранее своего поста лишилась исполняющая обязанности главы внешнеполитического ведомства Сигрид Кааг. Парламентарии посчитали, что временное правительство страны и его министры действовали безответственно в сложившейся ситуации, сообщает "ТВ Центр".

А вот отставка главы МИД Великобритании Доминика Рааба никак не повлияла на его статус. Он пересел в другое министерское кресло и остался вице-премьером в кабинете Бориса Джонсона. Хотя возмущению британцев не было предела. В момент взятия талибами Кабула Рааб не прервал отпуск и даже не удосужился прочитать тысячи электронных обращений от людей, которые просили об эвакуации из Афганистана.

Ситуация в этой стране по-прежнему остается напряжённой.  Жители оказались на грани гуманитарной катастрофы, а пришедший к власти "Талибан" (запрещённая в России организация), продолжает вводить новые ограничения.

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