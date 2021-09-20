В Кремле поручили разобраться в причинах трагедии в Перми

Нападения продолжают происходить даже после поручений президента

Оценку причин стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) дадут правоохранительные органы.

В Кремле отметили, что после трагедий в Керчи и Казани президент России Владимир Путин дал целый ряд поручений по недопущению подобных трагедий. Была проделана немалая работа, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сегодняшнее ЧП следует тщательным образом проанализировать.

"Экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека <…> были внесены изменения в законодательство приняты все меры, необходимые, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано, но, к сожалению, трагедия произошла, и ее надо проанализировать", - сообщил он.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Оружие было куплено легально.

Восемь человек погибли, 28 пострадали. Нападавший находится в критическом состоянии в больнице. В регион для оказания помощи вылетела бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов федеральных учреждений.

21 сентября в Пермском крае объявили днем траура. 20 сентября в образовательных учреждениях Прикамья отменены занятия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Расследование передано в центральный аппарат СКР.

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