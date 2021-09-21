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Пострадавших при стрельбе в Перми доставили в Москву

13:01
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Раненых транспортировали спецбортом МЧС

Спецборт Министерства чрезвычайных ситуаций с пострадавшими при стрельбе в Пермском госуниверситете приземлился в Москве. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали в ведомстве.
Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

О том, что семерых пострадавших доставят на лечение в Москву, ранее сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко прибыл в Пермь по поручению главы государства Владимира Путина, чтобы организовать помощь пострадавшим.

Самолет Ил-76 с ранеными приземлился в столичном аэропорту Внуково около 12:30 по московскому времени. Замглавы Минздрава Олег Гриднев рассказал, что все перенесли полет хорошо.

Пермские власти пообещали оказать содействие с жильем родственникам, которые сопровождают пострадавших на лечение в Москве, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура.

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