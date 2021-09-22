Зеленский готов к консультациям по "Северному потоку-2"

Заявление последовало после прибытия Владимира Зеленского в США

Власти Украины готовятся к официальным консультациям относительно российского проекта "Северный поток — 2". Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он уже провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметили в пресс-службе главы государства, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.

При этом Зеленский заявил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения о новых рекордах, которые устанавливают цены на газ в Европе. По его мнению, скорейший ввод "Северного потока-2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ.

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