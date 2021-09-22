ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский готов к консультациям по "Северному потоку-2"

09:06
  • среда
  • 22 сентября 2021

Заявление последовало после прибытия Владимира Зеленского в США

Власти Украины готовятся к официальным консультациям относительно российского проекта "Северный поток — 2". Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
Лавров рассказал об истерике Киева по поводу "Северного потока - 2"

Ранее Зеленский прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он уже провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметили в пресс-службе главы государства, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.

При этом Зеленский заявил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения о новых рекордах, которые устанавливают цены на газ в Европе. По его мнению, скорейший ввод "Северного потока-2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток-2
Северный поток-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.