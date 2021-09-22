Число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 43 человек

Минздрав рассказал о состоянии раненых

В результате стрельбы в Пермском госуниверситете пострадали 43 человека. Об этом в среду, 22 сентября, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Как уточнил представитель ведомства, по сравнению со вчерашним днем количество пострадавших возросло на одного человека.

Из числа пострадавших при стрельбе 12 человек находятся в трех стационарах Перми. Из них в тяжелом состоянии только сам стрелявший. Все остальные пациенты — в удовлетворительном состоянии.

Состояние пострадавших, которые находятся на амбулаторном лечении, также оценивается как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем.

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