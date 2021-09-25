Российские регионы вводят новые ограничения из-за коронавируса

Заболеваемость растёт

В регионах усиливают ограничительные меры из-за коронавируса. В Курской области до середины октября запретили все массовые мероприятия и спортивные соревнования в образовательных учреждениях. На дистанционное обучение перевели школьников в Саратове, там зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии.

Остановить резкий скачок заболеваемости, напоминают врачи, поможет вакцинация. Врачи Анапы выезжают с лекциями, чтобы развеять самые странные мифы о вакцинации. Ведь часто людей останавливают необычные предположения.

Врачи не перестают объяснять - белок S, который является антигеном - инактивированный, другими словами, убитый и не способен размножаться. Поэтому никакой опасности не представляет. А вот полноценный вирус, особенно штамм Дельта, способен на многое. Всё чаще с тяжёлыми последствиями на больничные койки попадают молодые, сообщает "ТВ Центр".

В Старом Осколе активно идёт ревакцинация. Прививаются не только от коронавируса. Резко увеличилось и количество желающих вакцинировать от гриппа и пневмококка. Врачи говорят - в этом году эти прививки особенно важны.

В Уфе не прекращают работу и выездные бригады врачей, чтобы сделать прививку тем, кто не может самостоятельно в силу возраста или здоровья прийти в поликлинику.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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