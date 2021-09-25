ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские регионы вводят новые ограничения из-за коронавируса

13:00
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Заболеваемость растёт

В регионах усиливают ограничительные меры из-за коронавируса. В Курской области до середины октября запретили все массовые мероприятия и спортивные соревнования в образовательных учреждениях. На дистанционное обучение перевели школьников в Саратове, там зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии.
За сутки в России зарегистрировано более 22 тысяч случаев коронавируса

Остановить резкий скачок заболеваемости, напоминают врачи, поможет вакцинация. Врачи Анапы выезжают с лекциями, чтобы развеять самые странные мифы о вакцинации. Ведь часто людей останавливают необычные предположения.

Врачи не перестают объяснять -  белок S, который является антигеном - инактивированный, другими словами, убитый и не способен размножаться. Поэтому никакой опасности не представляет. А вот полноценный вирус, особенно штамм Дельта, способен на многое. Всё чаще с тяжёлыми последствиями на больничные койки попадают молодые, сообщает "ТВ Центр".

В Старом Осколе активно идёт ревакцинация. Прививаются не только от коронавируса. Резко увеличилось и количество желающих вакцинировать от гриппа и пневмококка. Врачи говорят - в этом году эти прививки особенно важны.

В Уфе не прекращают работу и выездные бригады врачей, чтобы сделать прививку тем, кто не может самостоятельно в силу возраста или здоровья прийти в поликлинику.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.