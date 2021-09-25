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Зеленского заподозрили в постановке покушения на своего помощника

13:41
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Этот вопрос обсуждался в Верховной раде

МВД Украины составило примерный портрет человека, который совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира. Ведомство отчиталось о ходе расследования. Полицейские заявили, что знают рост, вес и внешность нападавшего. Но депутаты Верховной Рады подозревают, что преступление было инсценировано. На голосование даже вынесли соответствующий запрос.
Помощнику Зеленского предоставили охрану после покушения

Ставится вопрос о ходатайстве перед американской киноакадемией о вручении президенту Украины премии "Оскар" за лучший сценарий фильма: "Покушение, которого не было".

После таких вопросов предложение фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" регулярно проверять депутатов на предмет употребления наркотиков и психические отклонения выглядит вполне рациональным. Целых 15 минут высший законодательный орган страны решал достоин ли украинский президент "Оскара". Решили американских киноакадемиков не беспокоить.

На голосование вопрос вынес один из депутатов усомнившись, что на первого помощника Зеленского действительно покушались. У Сергея Шефира - ни царапины. Резонансная история как нельзя, кстати, случилась перед выступлением украинского президента в ООН.

Подробнее о ситуации на Украине после покушения на помощника президента – в материале Матвея Шестакова (смотрите видео).

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