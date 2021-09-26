В чём секрет успеха TikTok

В соцсети уже миллиард пользователей

Самая быстро развивающаяся социальная сеть в мире - TikTok. Сервисом коротких видео пользуется миллиард человек. И это, с одной стороны, восхищает, с другой - настораживает.

Ведь осмысленными ролики, бьющие рекорды популярности, можно назвать далеко не всегда. И хоть сколько-нибудь содержательными тоже.

Подчас тик-токеры и вовсе постят нечто странное, рискованное или граничащее с безумием. И это, как теперь говорят в молодёжной среде, заходит.

Так в чём же здесь секрет? Ольга Стрельцова попыталась понять (смотрите видео).

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