В чём секрет успеха TikTok

В соцсети уже миллиард пользователей
Самая быстро развивающаяся социальная сеть в мире - TikTok. Сервисом коротких видео пользуется миллиард человек. И это, с одной стороны, восхищает, с другой - настораживает.
Ведь осмысленными ролики, бьющие рекорды популярности, можно назвать далеко не всегда. И хоть сколько-нибудь содержательными тоже.
Подчас тик-токеры и вовсе постят нечто странное, рискованное или граничащее с безумием. И это, как теперь говорят в молодёжной среде, заходит.
Так в чём же здесь секрет? Ольга Стрельцова попыталась понять (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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