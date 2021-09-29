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Путин назвал число посетивших Турцию с начала года россиян

14:27
  • среда
  • 29 сентября 2021

Пандемия нанесла большой урон туристической отрасли

В ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин рассказал о количестве посетивших республику с начала года россиян.
Путин оценил развитие отношений с Турцией

"В 2019 году Турцию посетило 6,8 миллиона российских туристов. А в 2020 только 1,5 миллиона. Сейчас ситуация постепенно исправляется, за 9 месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Путин, пандемия нанесла большой урон туристической отрасли во всем мире.

Ранее было объявлено, что лидеры обсудят в Сочи актуальные международные вопросы, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Также будут затронуты различные темы российско-турецкого партнерства.

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