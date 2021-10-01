Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы

Работы проводятся в рамках программы "Мой район"

Столичные власти продолжают работу по обеспечению качественной городской среды в рамках программы "Мой район". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 1 октября, о благоустройстве ТиНАО.

С момента присоединения новых территорий в Новой Москве благоустроили более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Один из крупных проектов в 2021 году реализован в поселке Марьино, поселение Филимонковское. Городские власти привели в порядок зеленую зону отдыха, проложили удобные дорожки с различным покрытием, установили лавочки и фонари. Был отремонтирован пешеходный мост через Юрьев ручей. В поселке появились четыре новые детские площадки и стало больше зелени. На 2022 год запланирован второй этап комплексного благоустройства поселка, который охватит жилой комплекс "Спортивный квартал".

В Щербинке создан новый сквер на Спортивной улице, в котором высадили более 900 деревьев и кустарников. Новым площадкам радуются дети и владельцы собак.

В поселке Шишкин Лес, поселение Михайлово-Ярцевское, обустроили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю. Для любителей активного отдыха организовали спортивные зоны, включая велодорожку, памп-трек, площадку для паркура.

В Троицке приступили к благоустройству зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой "Троицкое". В этом году отремонтировали дорожки и переходы с лестницами, сделали удобные спуски к реке, на берегу обустроили комфортную прогулочную зону.

Детский парк развлечений "Тридевятое царство" на улице Школьной в поселении Роговское станет новой точкой притяжения для всей семьи. Помимо аттракционов здесь появятся спортивная и прогулочная зоны, места тихого отдыха с беседками. Ведется подготовительная работа для размещения парковых зон: прокладываются дорожки и мостики, устанавливаются опоры освещения, высаживаются деревья и кустарники. Работы завершат в 2022 году.

По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее мэр столицы оценил итоги комплексного благоустройства поймы реки Чермянка. Сразу на двух берегах создан экомаршрут протяженностью почти четыре километра. Для перехода через реку возведено восемь мостов.

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