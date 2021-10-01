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ТРЦ "Океания" в Москве могут закрыть за нарушение масочного режима

10:39
  • пятница
  • 01 октября 2021

Администрации также грозит штраф

Торгово-развлекательный центр "Океания" в Москве может быть закрыт на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.
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Поплавский уточнил, что в ходе ежедневных рейдов в ТРЦ было выявлено большое количество посетителей без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах обслуживали покупателей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке).

Администрация торгово-развлекательного центра не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул главный инспектор.

"Океании" грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, а если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека — штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает АГН "Москва".

Из-за увеличения количества заболевших коронавирусом в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Нарушения выявлены в "Атриуме" на Курской, в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе, в ТЦ "Гагаринский".

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