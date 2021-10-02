Первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Серьёзных разрушений нет

Следователи выясняют причины взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл утром, когда большинство жильцов находились в своих квартирах. Сейчас они размещены в ближайшей школе. Специальная комиссия выясняет пригодно ли здание к дальнейшей эксплуатации. Возбуждено уголовное дело.

Разбросанные обломки дверей и выбитые окна, территория дома оцеплена. Эпицентр взрыва был на последнем этаже. Сто человек срочно эвакуировали. По предварительной версии, в квартире произошел хлопок газо-воздушной смеси. Частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания при этом не произошло, сообщает "ТВ Центр".

Пострадали два человека - мужчина и женщина 50-ти лет. Предположительно, они - жители квартиры, где произошёл взрыв. Их доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Пострадавшие получили серьёзные травмы. У женщины поражено 95% тела, у мужчины - треть. Оба находятся в реанимации. По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело.

Кто должен был следить за безопасностью эксплуатации газового оборудования в доме, будут выяснять следователи. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Спасатели устраняют последствия взрыва. Квартира, в которой находился эпицентр, серьёзно повреждена. Несущие конструкции здания, по предварительным данным, остались целы, угрозы обрушений нет.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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